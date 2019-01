Schorndorf Gottlieb’s macht nach 30 Jahren zu

Die Informationen zum „Gottlieb’s“ fließen nur spärlich. Via Facebook übermittelt Inhaber Gerhard Blechert, der den Gastronomiebetrieb seit 1989 betreibt, seiner Kundschaft die „bedauerliche Mitteilung“, dass die Ära Gottlieb’s am 19. Januar mit Auslaufen des Pachtvertrags endet. Er selber werde sich erst einmal einer längst fälligen Knieoperation unterziehen, und sei dann, wenn er mal wieder normal gehen könne, „offen für neue Aufgaben“.

Mehr will Blechert auch auf Nachfrage zu seinem Abschied nicht sagen. Ein bisschen konkreter äußert sich Verpächter Karl Wirth.

Sein langjähriger Pächter habe aus gesundheitlichen Gründen den Wunsch geäußert, den ursprünglich bis Ende 2019 laufenden Pachtvertrag vorzeitig auflösen zu dürfen. Und weil das Verhältnis zwischen ihm und Gerhard Blechert immer ein ausgesprochen gutes gewesen sei, habe er diesem Wunsch entsprochen, sagt Karl Wirth, der durchaus zu einer Verlängerung des Pachtvertrags über 2019 hinaus bereit gewesen wäre. Wie’s weitergehe und ob nach der geplanten Sanierung wieder eine gastronomische Nutzung geplant sei, lässt Wirth offen: „Dazu kann und will ich jetzt nichts sagen.“

Das Ein- oder Ausladen vor dem Geschäft wurde immer mühsamer

Wesentlich auskunftsfreudiger als Gerhard Blechert ist Iris Greiner, die Inhaberin der Gärtnerei Greiner. Unter diesem in Schorndorf seit 1925 eingeführten Namen ist sie über Weihnachten vom absoluten Innenstadtstandort Konstanzer-Hof-Gasse 14 an die Innenstadtrandlage Schulstraße 37 umgezogen – und die schon jetzt das ihr auch von Kunden bereits bestätigte Gefühl hat, „alles richtig gemacht“ zu haben. 15 Jahre lang hatte Iris Greiner ihren Blumenladen in der Konstanzer-Hof-Gasse.

In dieser Zeit hat die Innenstadt eine Entwicklung durchgemacht, die für so ein Geschäft bezüglich der Besucherresonanz und Kundenfrequenz zwar überaus gut ist, die aber gleichzeitig zu Erschwernissen und Einschränkungen führt, wenn jemand darauf angewiesen ist, dass er oder sie – und sei es auch nur mit einem Kleintransporter – vor seinen Laden fahren und dort eine Zeit lang stehenbleiben kann, um ein- oder auszuladen. Ohne das es nicht geht, wenn man, wie Iris Greiner und ihr drei Generationen abdeckendes Team – außer ihr gehören auch ihre über 80-jährige Mutter Margret („Die gute Seele des Geschäfts“) und ihr Sohn David zum Personalstamm – auch Veranstaltungen beliefert und den Blumen- und Kranzschmuck für Trauerfeiern und Beerdigungen liefert. Nicht nur einmal sei es vorgekommen, dass sie vor dem Rangieren mit ihrem Fahrzeug erst einmal benachbarte Außenbewirtschaftungen habe beiseiteschieben müssen, sagt Iris Greiner – von der Sorge, ein Kind oder eine alte Frau umzufahren, ganz zu schweigen.

Für den neuen Laden gib es sogar noch eine Schankkonzession

Dazu kam der Umstand, dass der Mietvertrag zum Ende des Jahres 2018 ausgelaufen ist und dass der neue Hauseigentümer – das Gebäude wurde vor zwei Jahren verkauft – nicht bereit war, das Gebäude barrierefrei umzubauen und die eine oder andere technische Modernisierung vorzunehmen. Just zu dieser Zeit machte Greiners CDU-Fraktionskollege im Gemeinderat, Hans Böhringer, ihr das Angebot, in das ihm gehörende Gebäude Schulstraße 37, in dem früher einmal eine Videothek und zuletzt die Raucherkneipe „Come in“ residiert haben, umzuziehen und auch den angrenzenden Innenhof als bespielbaren Außenbereich mitnutzen zu dürfen. Wobei die ehemalige Raucherkneipe für Iris Greiner den Vorteil hat, dass es für die Räumlichkeiten noch eine Schankkonzession gibt, die jederzeit aktiviert werden könnte.

Die in den Laden integrierte Theke, gebaut von Sohn David aus Glasbausteinen, gibt’s schon – sogar mit ein paar Barhockern davor. Wie das neue Geschäft überhaupt einen sehr gemütlichen, luftigen und geräumigen Eindruck macht. „Das ist jetzt alles viel entspannter“, sagt Iris Greiner und schwärmt von der Helligkeit und der guten Luft, die alles zum (Auf)blühen bringe – einschließlich des Personals. Und wenn dann noch Hans Böhringer hereinschneit mit ein paar Glasballons, die er bei sich im Keller entdeckt hat und die sich wunderbar als Dekoelemente eignen, dann ist die Welt in der Schulstraße 37 vollends in Ordnung. Und der Bantel-Parkplatz nebenan ist auch nicht zu verachten und ist auch etwas, was Iris Greiner so an ihrem alten Standort nicht hatte. Dort hatte sie nicht einmal einen Parkplatz für ihren eigenen Wagen.

„D’ Schorndorfer kennad ons“

Sorge, dass sie in dieser Innenstadtrandlage abgehängt sein könnte und dass Kunden wegbleiben könnten, hat Iris Greiner keine. Dazu habe die „Gärtnerei Greiner“, die ihren Ursprung in der Aichenbachstraße hatte, einen zu bekannten Namen. „D’ Schorndorfer kennad ons“, ist Iris Greiner überzeugt. Und wenn einer doch noch nicht mitbekommen hat, dass das Geschäft umgezogen ist, dann liest er halt das Hinweisschild am alten Geschäft und nimmt die 250 Meter Fußweg in die Schulstraße in Kauf - so wie der Oberberkener Ortsvorsteher Siegbert Doring.

Mehr Sorgen macht Iris Greiner da schon, wie sie das in diesem Jahr – vor allem auch personell und mit dem Urlaub – mit der Gartenschau hinkriegen soll. Schließlich wird von ihr wie von allen anderen Schorndorfer Gärtnereien und Blumenhäusern auch erwartet, dass sie möglichst regelmäßig über die verschiedenen Phasen und Themen hinweg die große Blumenhalle im Schloss bespielen soll. Aber letztendlich überwiegt auch da die Vorfreude und die Überzeugung, dass das eine tolle Sache werden wird. Wie der neue Laden, an dem nur noch das schon lange bestellte große Schlossportal fehlt. „Ich bin mal gespannt, ob das noch irgendwann kommt“, sagt Iris Greiner, die gehört hat, dass als Nachfolgenutzung am alten Standort „etwas mit Mode“ im Gespräch sein soll.