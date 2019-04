Schorndorf Update: Fünf Verletzte bei Großbrand in der Göppinger Straße

Schorndorf. In einer ehemaligen Gaststätte in der Göppinger Straße ist am Dienstagmorgen gegen 06.00 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich innerhalb kurzer Zeit schnell aus. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden fünf Personen leicht verletzt. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern (Stand 9 Uhr) noch an.