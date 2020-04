Schorndorf Im Tierheim fehlt der Kontakt nach außen

„Bisher sind wir verschont geblieben von Tierhaltern, die aus Angst vor einer möglichen Ansteckung ihr Tier abgeben möchten“, sagt Sabine Hermann, Vorsitzende des Tierschutzvereins. „Aber wie wir Bürger selber erleben, können sich Situationen von heute auf morgen ändern.“

Vor einigen Tagen habe sie von der Corona-Erkrankung eines Tigers und weiterer Raubtiere in einem New Yorker Zoo gelesen, die vermutlich von einem Tierpfleger angesteckt wurden. „Da denke ich schlagartig, wie wohl solch eine Nachricht bei den Menschen ankommt“, so Hermann.