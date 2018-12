Schorndorf Karl-Otto Völker ist Ehrenbürger

Gemeinderat, Kreistag, Awo, Landesseniorenrat, Bürgerstiftung, Freunde der Rems-Murr-Klinik, „Hardware4Friends“, Ochsenberg-Weihnacht, Gottlieb Daimler – die Reihe der Ehrenämter, die Karl-Otto Völker im besten Sinne ausgefüllt, der Initiativen, die er gestartet und begleitet, und der Impulse, die er in der Stadt und darüber hinaus gesetzt hat, ist lang und könnte beliebig verlängert werden. „Du hast immer versucht, dich mit deinen Möglichkeiten in die Gesellschaft einzubringen und die Stadt mitzugestalten und wolltest die Entscheidungen über die Entwicklungen deiner Stadt nicht anderen überlassen“, sagte Klopfer über seinen Parteifreund und nannte ihn in den Überschriften in seinem Redemanuskript „einen Sozialdemokraten durch und durch, einen Kommunalpolitiker durch und durch, engagiert durch und durch und Daimler durch und durch“. Mit Letzterem übrigens verbänden den neuen Ehrenbürger durchaus einige Charaktereigenschaften: schwäbischer Dickkopf, chronischer Workaholic, treuer Freund, fürsorglicher Familienmensch, Visionär.

38 Jahre lang hat Karl-Otto Völker, der 1978 für Werner Schretzmeier in die SPD-Fraktion nachgerückt ist, dem Gemeinderat angehört, 30 Jahre lang war er Vorsitzender der SPD-Fraktion und hat sich in dieser Zeit ungeachtet manch harter Auseinandersetzungen, die er sich vor allem mit Oberbürgermeister Winfried Kübler und dem damaligen CDU-Fraktionschef Werner Lempp geliefert hat, zunehmend zu einem Brückenbauer über Fraktionsgrenzen hinweg entwickelt. Manchmal habe ein Blick oder eine hochgezogene Augenbraue genügt, um sich bei einem Thema auf einen Kompromiss zu verständigen, sagte in einer kurzen Filmsequenz FDP/FW-Fraktionschef Gerhard Nickel und bezeichnete Völker als „verlässlichen Partner“. Und auch CDU-Fraktionschef Hermann Beutel blieb seinem langjährigen Gegenüber Karl-Otto Völker den gebührenden Respekt nicht schuldig: Auch wenn man nicht mit allem einverstanden sein müsse, was er im Lauf der Jahre im Gemeinderat so von sich gegeben habe, so habe er sich die Ehrenbürgerschaft doch vor allem durch sein vielfältiges und vorbildliches ehrenamtliches Engagement außerhalb des SPD-Kosmos verdient.

Erfolgsrezept: „Man muss Menschen mögen und auf sie zugehen“

„Du hast andere Meinungen akzeptiert und auch immer um Akzeptanz für Deine eigene Meinung geworben. Dein Weg war es immer, Mehrheiten zu finden und dabei auch Kompromisse einzugehen“, sagte der Oberbürgermeister zu und über Völker, der in diesem Sinne ein Paradebeispiel für einen gewesen sei, der im Sinne des alttestamentarischen Auftrags „Suchet der Stadt Bestes“ gehandelt habe und der dabei immer ganz nah bei den Menschen gewesen sei. „Man muss Menschen mögen und auf sie zugehen“: Das sei das Erfolgsrezept des 72-Jährigen gewesen, der selber aus einfachen Verhältnissen stammt und dem seine Mutter den wohlmeinenden Rat auf den Lebensweg gegeben hat, Politik sei „nichts für kleine Leute“. Was Völker nach ehrenamtlichen Anfängen beim CVJM und beim Stadtjugendring zunächst in die kommunalpolitische Kulturszene und dann in die Kommunalpolitik geführt hat.

„Du hast es immer als eine kommunalpolitische Aufgabe verstanden, Plätze zu schaffen, an denen sich Menschen begegnen können“, sagte Klopfer mit Blick unter anderem auf die Manufaktur, in der auf Karl-Otto Völkers ausdrücklichen Wunsch hin auch das Fest zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde stattfand. Und sein spezieller Wunsch war auch der musikalische Auftritt der Band „Groove Inclusion“, die Völker vor ein paar Jahren als Abgesandter der Sparkassenstiftung zu einem internationalen Behinderten-Kongress in Jekaterinburg begleitet hat und deren Auftritt sich kurz und knapp so beschreiben lässt: „Zum Heulen schön.“ Kein Wunder, dass auch Karl-Otto Völker damals Tränen in den Augen hatte.

Überraschung gelungen: die Gratulation der ASV-Familie

Rührend auch der ebenfalls per Videobotschaft eingespielte Glückwunsch des ASV Schorndorf, bei dem Karl-Otto Völker ein regelmäßiger und gerngesehener Zuschauer ist. Erst sang ihm ASV-Urgestein Hans Kern ein Ständchen, anschließend gratulierte ihm die ganze ASV-Anhängerschaft im Chor und mit Transparenten. Eine Überraschung, die nur gelingen konnte, weil Völkers Frau Renate das Spiel mitgemacht und ihren Mann just am vergangenen ASV-Heimkampfabend zum Essen einlud.