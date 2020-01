Schorndorf Kleinstfahrzeuge für den Stadtverkehr

Es gehe, so Bürgermeister Thorsten Englert im Rahmen eines Pressegesprächs, darum, wie – zumal in einer Stadt wie Schorndorf mit einem ganz zentral platzierten Bahnhof – die berühmte „letzte Meile“ zwischen Bahn und Bus und dem gewünschten Ziel und umgekehrt bewältigt werden könne. Welche Mikromobile da und mit welcher Organisationsform sinnvollerweise zum Einsatz kommen könnten, das soll zunächst einmal im Rahmen einer mit knapp 100 000 Euro geförderten Konzeptphase untersucht und diskutiert werden. Außer Fahrrädern, Pedelecs und weiteren Kleinstfahrzeugen sind auch E-Scooter eine denkbare Alternative, weshalb zu den Projektpartnern außer dem Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt, das auch schon beim Reallabor federführend dabei war, der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, der „e-mobil BW“ GmbH, der Gruppe Verkehr der Lokalen Agenda, der SG Schorndorf und dem VVS auch die in München beziehungsweise Leonberg sitzende Firma Yorks – FELE GmbH & Co. KG gehört, die als ursprünglich sehr automobillastiger Ingenieur-Dienstleister für sich in Anspruch nimmt, den „kompaktesten E-Scooter made in Germany“ anbieten zu können. Wobei das Unternehmen laut Dominik Neyer bislang noch stark auf den Endkunden fixiert und selber gespannt ist, wie eine auf eine Stadt wie Schorndorf zugeschnittene Lösung – eventuell mit festen Verleih- und Abgabestationen – aussehen könnte. Eine Verbindung nach Schorndorf gibt es schon: Der Antrieb für den Yorks-E-Scooter kommt von der Firma Akku Power.

Bei der Mikromobilität sollte es anders laufen als beim Reallabor

„Ein Stück weit stolz“ und „dankbar für die hochkarätige Besetzung des Projekts“ seien er und die Stadt, sagte Bürgermeister Thorsten Englert, der wie alle Beteiligten hofft, dass es nach der Konzeptphase auch Fördermittel für die Erprobungsphase gibt. Der Schorndorfer Dr. Rolf Reiner von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart ist da ganz optimistisch: „Wenn es aus diesem Topf nicht geht, finden wir einen anderen für die Anschubfinanzierung“, meinte er und verwies darauf, dass das Thema Mikromobilität bei Städten in der Größenordnung von Schorndorf noch nirgends in dieser Tiefe untersucht worden sei, wie es bei diesem Projekt möglich sei. Man habe aber gerade beim Reallabor mit dem System „Bus auf Anforderung“ gesehen, wie lange es dauere, bis so ein nachhaltiges Angebot akzeptiert sei, und was es bedeute, wenn so ein Konzept dann erst einmal wieder in der Schublade verschwinde. „Das sollte bei der Mikromobilität anders laufen“, sagte Reiner – ganz im Sinne auch von Diana Gallego Carrera und Maite Galagorri, die das Projekt auf Seiten der Stadt betreuen.