Schorndorf Lahmes Internet am Oberen Marktplatz

Dr. Klaus Mannschreck, der seine Praxis am Oberen Marktplatz hat, beklagt Leitungen, die „so mittelalterlich wie das Kopfsteinpflaster“ sind. Das Versenden oder Laden größerer Datenmengen „dauert Stunden“. Müssen Ärzte von 2021 an Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen elektronisch an die Krankenkassen übermitteln, sieht Mannschreck schwarz. Und Neid kommt auf, wenn er nach Schlichten blickt, wo der Glasfaserausbau bereits begonnen hat und im Lauf des kommenden Jahres flächendeckend abgeschlossen sein soll. 995 Euro – wie für den Anschluss in Schlichten – zu bezahlen, damit hätte der Hausarzt kein Problem, „wenn’s nur schneller gehen würde“.

Individuelle Lösungen: „Glasfaser bedeutet Tiefbau“

Doch für diesen günstigen Preis ist Glasfaser am Oberen Marktplatz sicher nicht zu bekommen: Bei den Stadtwerken auf der Prioritätenlisten nicht ganz oben, ist schnelleres Internet hier nur mit einer individuellen Lösung zu haben – und dann wird’s deutlich teurer: „Glasfaser“, erklärt Ulrike Landwehr von den Stadtwerken, „bedeutet Tiefbau“.

Bis dato haben die Stadtwerke 40 Kilometer Glasfaser, und damit erst 14 Prozent des Komplettausbaus, verlegt: Die Röhrachsiedlung ist glasfaserverkabelt, in der Höllgasse und der Feuerseestraße liegen ebenfalls Glasfaserkabel, die Gewerbegebiete sind weitreichend abgedeckt, der Ausbau in Schlichten hat begonnen und fällt auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger sogar umfangreicher aus als zunächst gedacht. In Planung sind außerdem das Gewerbegebiet Steinwasen, die Schorndorfer Teilorte Haubersbronn und Miedelsbach sowie Winterbach. Bis in zehn Jahren sollen 280 Glasfaser-Kilometer verlegt sein – und damit auch die Kernstadt und weitere Teilorte über superschnelle Glasfaserleitungen verfügen.