Schorndorf Linienbus-Betreiber Knauss ist insolvent

Am 8. August hat die Knauss-Reisen Dieter Frank GmbH & Co. KG, Betreiber der Schorndorfer Linienbusse 242 bis 249, beim Amtsgericht Stuttgart einen Insolvenzantrag gestellt. Für die 58 Knauss-Beschäftigten, darunter rund 50 Busfahrer, kam die Insolvenz völlig überraschend, sagt Andreas Schackert, Landesfachbereichsleiter Verkehr bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Stuttgart. Per Aushang habe die Geschäftsleitung am Mittwochfrüh die Mitarbeiter und den Betriebsrat informiert.

Zunehmend unfairer Wettbewerb

Wenig überraschend sind für Schackert jedoch die Probleme der baden-württembergischen Busunternehmen im Linienverkehr. Knauss sei nicht das erste Unternehmen im Land, das in finanzielle Schieflage geraten ist, und es werde nicht das letzte sein. Firmen, die sich an die Tarifverträge für private Omnibus-Unternehmen halten, ziehen den Kürzeren gegenüber den Unternehmen, die den Tarifvertrag unterlaufen und nur auf dem Papier tariftreu sind, sagt Schackert über den zunehmend unfairen Wettbewerb in der Branche. Vor Jahren haben die Landkreise die Busverkehre europaweit ausgeschrieben. Dabei sei es hauptsächlich um günstige Preise gegangen und nicht um die Qualität, völlig abgesehen von den Arbeitsbedingungen und der Bezahlung der Busfahrer.

Knauss betreibt acht Linien

Busverkehre sind Sache des Landkreises. In den vergangenen Jahren sind im Rems-Murr-Kreis die Verkehre neu ausgeschrieben worden. Knauss hat den Zuschlag für die angestammten Schorndorfer Stadtverkehre erhalten, musste sich dafür aber finanziell ziemlich nach der Decke strecken, wie es dem Vernehmen nach heißt. Knauss betreibt die Linien 242 (Schorndorf - Klinik-Spittler Stift - Grauhalde - Klinik - Bahnhof), 243 (Schorndorf - Urbach - Banrain - Plüderhausen), 244 (Schorndorf - Schornbach - Buhlbronn - Birkenweissbuch - Oppelsbohm), 245 (Schorndorf - Weiler - Rohrbronn - Hößlinswart), 246 (Schorndorf Bf - Steinbeissstraße - Erlensiedlung - Wiesenstraße), 247 (Schorndorf Bahnhof - Grauhalde - Alte Steige - Neuer Friedhof - Bahnhof), 248 (Schorndorf - Urbach - Plüderhausen) und 249 (Schorndorf - Urbach Banrain - Urbach Bahnhof).