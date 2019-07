Schorndorf/Lorch Schock-Gruppe ist insolvent

Wie die Insolvenzverwalter der drei zur Schock-Gruppe gehörenden Unternehmen mitteilen, haben die drei Gesellschaften Insolvenzanträge am Amtsgericht Aalen gestellt. Die rund 100 Mitarbeiter seien bis einschließlich August über das Insolvenzgeld abgesichert. Rechtsanwälte Dr. Holger Leichtle, Sebastian Krapohl und Holger Blümle von Schultze & Braun zu vorläufigen Insolvenzverwaltern bestellt. „Wir halten den Geschäftsbetrieb in allen Gesellschaften ungeachtet der Insolvenzanträge in vollem Umfang aufrecht“, betonte Dr. Holger Leichtle, der für Schock Profilsysteme GmbH & Co. KG zuständige Insolvenzverwalter, in einer Pressemitteilung. „Alle bestehenden Aufträge werden fach- und zeitgerecht sowie ohne Abstriche bei den hohen Qualitätsanforderungen erfüllt. Schock ist selbstverständlich bereit und in der Lage, neue Aufträge anzunehmen und zu bearbeiten.“ Die rund 100 Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, die überwiegend in den Profilsystemen tätig sind, werden bis einschließlich August über das Insolvenzgeld abgesichert.

Unternehmen wurde 1924 in Schorndorf gegründet

Ursache der wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind nach Unternehmensangaben der Preisdruck bei Kunststoffprofilen am Markt, hohe Altverbindlichkeiten aus der Zeit der Gesellschaftsgründung sowie hohe Kosten interner Restrukturierungsmaßnahmen. Eingeleitete Restrukturierungsmaßnahmen sollen darüber hinaus zu einem Rückgang der Kapazitäten und des Umsatzes geführt haben, so dass schlussendlich nicht mehr ausreichend Liquidität zur Verfügung gestanden habe.