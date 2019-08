Schorndorf Mobilfunk-Standort in Weiler ist nicht verhandelbar

Direkt in Schulen und Kindergärten Aufklärung zu betreiben, sei ihr untersagt worden – was sie nicht versteht, wenn gleichzeitig einem Stadtrat jahrelang zugestanden worden ist, in den Schulen Verkehrserziehung zu machen. Apropos Erziehung: „Die Leute sollen alle mehr Rad fahren und zu Fuß gehen, und gleichzeitig werden sie immer mehr bestrahlt“, gibt Caroline Dahl zu bedenken und fragt sich, was als Schutz vor Strahlung besser ist: „Mehr Auto fahren oder einen Schutzanzug tragen?“

Nicht gelten lässt Gerlinde Retter die Behauptung, Weiler liege bislang noch in einem Funkloch. Vielleicht habe es an einigen Stellen einen nicht optimalen Empfang gegeben oder hätten Streamingdienste nicht in Anspruch genommen werden können, räumt sie ein, sagt aber: „Das Problem kann man mit Verstärkern lösen – man muss nicht die ganze Gemeinde flächendeckend bis ins Schlafzimmer bestrahlen.“ Ganz davon abgesehen, dass noch einmal von einer Verdreifachung der zu erwartenden Werte auszugehen wäre, sollte Vodafone den Masten an andere Netzbetreiber vermieten - was, so befürchtet Caroline Dahl, auch wieder still und heimlich passieren könnte.

Ravensburg weist Schutzzonen für hypersensible Menschen aus

Umso wichtiger unter all diesen Umständen wäre es aus Sicht von Dahl, Retter und Delius, dass die Stadt endlich das im Gemeinderat im ersten Anlauf hauchdünn gescheiterte, aber jetzt auch wieder massiv vom Weilermer Ortschaftsrat geforderte Mobilfunkvorsorgekonzept auf den Weg bringt. Wie weit so etwas gehen könne, zeige das Beispiel Ravensburg: Dort werde an einem Konzept gearbeitet, in dem auch Schutzzonen für hypersensible Menschen ausgewiesen werden. „Die Stadt beweist damit, dass eine Kommune nicht machtlos zuschauen muss“, heißt es in einem gemeinsamen Strategiepapier der Initiative „Strahlungsfreies Schorndorf“ und der Bürgerinitiative „Weiler macht mobil“, in dem auf Glasfasernetze als Grundlage zur Umsetzung einer strahlungsarmen Mobilfunkversorgung gesetzt wird. Weil da jeder individuell entscheiden und sich individuell anbinden lassen könne.

„Es fehlte wirklich an allem – bis hin zum Respekt“

Weshalb die beiden Initiativen auch gerne ein Gespräch mit Stadtwerke-Chef Andreas Seufer geführt hätten. Bekommen haben sie stattdessen eines mit Oberbürgermeister Matthias Klopfer und dem Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Baurecht, Manfred Beier, das Caroline Dahl und Andreas Delius als sehr enttäuschend bewerten. „Wir haben ihn einfach nicht erreicht“, sagt Delius, bezogen auf den Oberbürgermeister, der deutlich gemacht habe, dass er einerseits für Grenzwerte nicht zuständig sei, und dass er andererseits beim Mobilfunkausbau auf Partikularinteressen keine Rücksicht nehmen könne und wolle. „Das Thema Gesundheit spielt für ihn in diesem Zusammenhang keine Rolle“, ist der Eindruck von Dr. Caroline Dahl.

Andreas Delius fasst das Gespräch mit Klopfer so zusammen: „Obwohl wir inhaltlich auf eine harte Diskussion eingestellt waren, fehlte es wirklich an allem – bis hin zum Respekt.“ Aufgeben wollen die Weilermer deshalb aber noch lange nicht: „Viele Kommunen interessiert das Thema überhaupt nicht, aber wir als kleine Gemeinde wehren uns“, gibt sich Dr. Caroline Dahl kämpferisch.