Schorndorf Nachwuchs-Starköchin erhält Auszeichnung

Stöger besuchte die Gottlieb-Daimler-Realschule und machte ihr Schulpraktikum bereits in einer Küche. Danach sei klar gewesen, wohin ihr Weg führt. Sie begann mit 16 Jahren bei Rauschenberger eine Ausbildung und arbeitet heute als „Commis de Cuisine“ (Jungköchin) im Pier 51 in Degerloch, das auch zum Unternehmen Rauschenberger gehört. Sie arbeite gerne dort, ihr Ziel sei aber die gehobene Sterneküche, am liebsten in England oder Österreich.

Fünf Monate habe sie sich insgesamt vorbereitet

Am Vormittag des Wettbewerbtages standen in Hamburg neun Kandidaten aus Deutschland, Polen, Ungarn und der Ukraine am Herd: In fünf Stunden mussten sie ihre Gerichte zubereiten und anschließend der Jury präsentieren. Abends wurden im Rahmen einer Gala mit 120 geladenen Gästen aus der Gastronomie die Sieger verkündet.

Doch für einen solchen Wettbewerb braucht es viel Vorbereitung: Jana Stöger kochte neben ihrer Arbeit oft morgens und abends noch im Restaurant, fünf Monate habe sie sich insgesamt vorbereitet.

"Es war eine tolle Erfahrung"

Für das Finale reichte es leider nicht ganz, doch darüber ist die junge Frau nicht traurig: „Es war eine tolle Erfahrung, das hat mir viel Selbstbewusstsein gegeben“. Es sei toll gewesen, überhaupt daran teilnehmen zu können. Denn vor allem für Frauen sei es nach wie vor schwer, in der Branche Fuß zu Fassen, meint sie.

Im Mai kommenden Jahres darf sie nach Mailand zum Finale, um dort ihren Sonderpreis gegen die anderen Gewinner der jeweiligen Regionen zu verteidigen. Levente Koppány, der Sieger des Vorentscheides in Hamburg, wird dort auf die anderen elf Nachwuchsköche treffen, die sich in ihren Regionen für das große Finale qualifizieren konnten.