Schorndorf OB Klopfer: Warum er VfB-Präsident werden möchte

Bis 15. September läuft die Bewerbungsfrist, drei Monate später soll der Präsident in der Neuauflage der vor ein paar Tagen wegen Problemen mit der technischen Infrastruktur abgebrochenen Mitgliederversammlung gewählt werden. Wobei noch nicht entschieden ist, ob der VfB, bei dem aktuell Jürgen Klinsmann als Vorsitzender des Aufsichtsrates der VfB-AG im Gespräch ist, künftig mit einem ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Präsidenten agiert. Und wenn’s ein hauptamtlicher sein sollte und er für geeignet gehalten würde? Dann, sagt Matthias Klopfer, „würde ich es aus heutiger Sicht wohl vorziehen, Oberbürgermeister zu bleiben“– und zwar, fügt er hinzu, „ein genauso leidenschaftlicher Oberbürgermeister, wie ich es jetzt bin“.

Das Präsidentenamt würde er ehrenamtlich ausüben

Wie damals, als er sich von der Stelle eines parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Landtagsfraktion für eine Oberbürgermeister-Kandidatur in Schorndorf entschieden habe, so sei’s nach dem am Montag bekanntgewordenen Rücktritt von Wolfgang Dietrich auch diesmal eine schnelle Entscheidung gewesen, sagt Klopfer. „Ich mache das wie sonst auch: offen, transparent und mit allen Risiken“, sagt der 51-Jährige, dessen Bewerbung, die er noch nicht formal eingereicht hat, auf der Prämisse basiert, dass das Präsidentenamt ehrenamtlich ausgeübt wird. Und dies traue er sich zu, ohne in den Verdacht zu kommen, seine Aufgaben als Oberbürgermeister zu vernachlässigen.

Keine Sorge, mit einem Verlierer-Image behaftet zu sein

„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich noch nie Stunden gezählt habe, und letztendlich zählt vor allem das Ergebnis“, sagt Matthias Klopfer mit Verweis auf sein „perfektes berufliches Umfeld“, das im Falle seiner Wahl aber natürlich noch einmal anders organisiert werden müsste. Wichtig ist ihm in diesem Zusammenhang auch die Klarstellung, dass er keinesfalls auf dem Absprung aus Schorndorf ist oder zumindest seinen allmählichen Abschied aus der Kommunalpolitik vorbereitet, um an einer ganz neuen Karriere zu basteln. Er bleibt dabei, dass Oberbürgermeister (s)ein Traum-Beruf ist, und glaubt auch nicht, dass ihm eine Wahlniederlage oder ein Rückzug von der angekündigten Kandidatur – „Wenn ein deutlich Besserer kommt, wünsche ich ihm und dem VfB viel Glück und gehe wieder zurück ins zweite Glied“ – persönlich schaden würde. „Ich habe keine Sorge, dass ich ein Verlierer-Image kriegen würde“, sagt er mit Blick darauf, dass er sich später einmal nicht selber vorwerfen möchte, nicht wenigstens versucht zu haben, eine Chance, die sich wohl nur einmal im Leben bietet, zu nutzen.