Schorndorf Rätselraten um neue Seniorenparkplätze

Schorndorf.

So manche Diskussion hat’s in Schorndorf auf dem Unteren Marktplatz in letzter Zeit gegeben. Seit dem Abbau der Langen Tafel und der Neugestaltung des Parkplatzes warten nämlich zwei ausgewiesene Seniorenparkplätze auf Kundschaft. Optiker Benjamin Hehner, der durch sein Schaufenster hindurch beste Sicht auf die beiden Stellplätze hat, kann nach rund drei Wochen ein kritisches Fazit ziehen. „Bestenfalls 50 Prozent der Menschen, die dort aus ihren Autos aussteigen, sind Senioren“, schätzt er. „Die anderen gucken sich kurz schuldbewusst nach links und rechts um und gehen dann weiter.“ Das Auto bleibt indes stehen. Immerhin seien es tatsächlich die Parkplätze, die üblicherweise zuletzt belegt würden. Eine gewisse Ehrfurcht vor dem Parkschild sei also wahrzunehmen.