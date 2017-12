Schorndorf.

Am Bahnhof Schorndorf ist es am Samstagmorgen (02.12.) gegen 05.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einer Gruppe von fünf bislang unbekannten Männern gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 36-Jährige zunächst mit einer Person aus der Gruppe in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Schlägerei zwischen allen Beteiligten, bei welcher es zu Faustschlägen und Fußtritten gekommen sein soll. Zwischenzeitlich verlagerte sich die Schlägerei in eine am Bahnsteig stehende S-Bahn. Alarmierte Kräfte von Bundes- und Landespolizei trafen lediglich noch den 36-Jährigen vor Ort an, während die Männergruppe unerkannt flüchtete. Durch den Vorfall erlitt der Mann nach bisherigen Kenntnissen Verletzungen im Gesicht, weshalb ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den noch unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711870350 zu melden.