Schorndorf So läuft die Flüchtlingsintegration in der Daimlerstadt

Frauen beibringen, dass Arbeiten und Geldverdienen dazugehören

Verstärkt in den Fokus genommen werden sollen in diesem Jahr – und zwar sowohl von Seiten des städtischen Integrationsmanagements als auch von Seiten des Jobcenters – Frauen mit Migrationshintergrund, wobei vor allem Frauen mit Kindern unter drei Jahren frühzeitig aktiviert werden sollen. Deren Zahl liegt im Einzugsbereich des IBA-Teams des Jobcenters Rems-Murr – IBA steht für Integration-Beratung-Arbeit und versteht sich als Beratungs- und Vermittlungsservice für geflüchtete Menschen – bei 364, in Schorndorf geht es um 43 Personen.

„Je früher die Frauen verstehen, dass Arbeiten und Geldverdienen in Deutschland dazugehören, desto besser“, sagte im Ausschuss der Leiter des städtischen Fachbereichs „Familie und Soziales“, Christian Bergmann, und verwies in diesem Zusammenhang auf die Gefahr des Weitervererbens der Abhängigkeit von Sozialhilfe. SPD-Stadtrat Schopf lenkte den Blick auf die Kinder unter sechs Jahren, bei denen er den größten Nachholbedarf beim Erwerb der deutschen Sprache sieht. „Wenn wir den Kindern unsere Sprache beibringen, erreichen wir auch die Eltern“, zeigte sich Tim Schopf überzeugt und wollte ganz grundsätzlich wissen, welche Schwerpunkte in der Jugendarbeit gesetzt würden. Die Integrationsbeauftragte Lena Böhnlein nannte exemplarisch die engen Kontakte zur Schulsozialarbeit vor allem auch in den Berufsschulen und die Einbindung von jungen Geflüchteten in Freizeitaktivitäten. Wobei die Mitarbeiter der städtischen Jugendarbeit an einzelnen Personen näher dran seien als das Integrationsmanagement mit seinen Beratungs- und Hilfsangeboten.

Geflüchtete haben auch in diesen Zeiten eine Chance, Arbeit zu finden

Mit Blick darauf, dass 68 Prozent der Klienten im Integrationsmanagement im arbeitsfähigen Alter sind und dass sich davon aktuell 63 Prozent in Arbeit, Ausbildung, einer Weiterbildungsmaßnahme oder im Sprachkurs befinden oder zur Schule gehen, sprach Christian Bergmann in Übereinstimmung auch mit Max Klinger von einem zufriedenstellenden Zwischenergebnis.

„Das Schöne ist, dass trotz der industriellen Transformation auch Geflüchtete die Chance haben, eine Arbeit zu finden“, sagte Bergmann, der seinerseits auch Probleme mit einem in verschiedener Hinsicht veränderten Arbeitsmarkt hat. „Es ist gar nicht so einfach, so ein Team von Integrationsmanagerinnen zusammenzuhalten“, konstatierte er mit Verweis auf einen weitgehend abgegrasten Arbeitsmarkt.

Die AfD sieht die Kommune „am Ende der Fahnenstange“

Zweifel, ob die Integrationsarbeit von Stadt und IBA-Team letztendlich tatsächlich vom erhofften Erfolg gekrönt sein werden, äußerte AfD-Stadtrat D. Ulrich Bußler, der eher vermutet, dass viele der Geflüchteten dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen bleiben werden. Wobei Bußler einräumte, dass es durchaus beeindruckend sei, was auf kommunaler Ebene für die Zuwanderer getan werde – vor allem, wenn man bedenke, dass die Entscheidung, wie viel Zuwanderung jeweils vor Ort ankomme, auf ganz anderer Ebene getroffen werde. „Wir sind am Ende der Fahnenstange“, monierte der AfD-Stadtrat unter Verweis auf die finanziellen Folgeerscheinungen, etwa durch den Bau von neuen Kindergärten und die damit zusammenhängenden dauerhaften Folgekosten.

