Schorndorf SPD-Fraktionschef Thomas Berger: Die Gründe für seinen Rückzug

Auch die Frage, ob er nicht lieber sein Kreistagsmandat aufgeben sollte, habe er sich gestellt – und mit Nein beantwortet. Zum einen, weil ihm dieser Verzicht zeitlich nicht die gewünschte Entlastung gebracht hätte, zum andern, weil auch im Kreistag wichtige Entscheidungen für Schorndorf anstünden. Berger sieht sich vor allem als Mitglied des Klinik-Aufsichtsrats gefordert, wenn es in den nächsten Wochen und Monaten um die Sicherung des Klinikstandorts Schorndorf geht.

Warum dann aber diese ganz plötzliche und – so scheint’s zumindest – außerhalb des persönlichen Umfelds für alle überraschende Entscheidung? Er sei ein Mensch, der reiflich überlege, dann aber klar und schnell entscheide und handle, sagt der knapp 50-Jährige und vergleicht sein Ausscheiden mit einer Trennung von zwei Ehepartnern: „Was bringt’s, den Trennungsschmerz künstlich zu verlängern?!“ Zumal die Fraktion jetzt, da die laufende Wahlperiode gerade mal ein halbes Jahr alt sei, genügend Zeit habe, sich in Ruhe neu aufzustellen, und er ihr zutraue, dass sie die Lücke, die er auch als extrovertierter Streiter hinterlasse, schnell schließen könne.

Gemeinderat ist unpolitischer, aber vielleicht volksnäher geworden

Es seien ja nicht nur die paar Sitzungen im Jahr, in denen ein Fraktionsvorsitzender besonders gefordert sei – wiewohl für ihn, wenn er nach 23 Uhr nach Hause gekommen sei, oft beruflich noch nicht Feierabend gewesen sei, sagt Thomas Berger. „Unter 15 Stunden in der Woche schaffen Sie so ein Ehrenamt nicht“, stellt er fest und kündigt an, für die SPD künftig nicht mehr in erster Linie als „Mundwerker“, sondern als „Handwerker“ unterwegs sein zu wollen - vor allem in Wahlkämpfen und vor allem 2022, wenn es gilt, das „rote Rathaus“ für weitere acht Jahre zu verteidigen.

Berger macht aber auch deutlich, dass es ihm der Gemeinderat in seiner derzeitigen Verfassung alles andere als schwergemacht hat, zu einem so frühen Zeitpunkt auszuscheiden.

Er sei „erschüttert vom Agieren der AfD“, sagt Berger, der aber auch feststellt, dass das Gremium nach der Kommunalwahl 2019 unpolitischer, wenn auch gleichzeitig möglicherweise volksnäher geworden ist, und den es stört, wenn sich die einstigen Grenzen und Positionen so aufweichen, „dass zwischen den Grünen und der CDU kein Unterschied mehr erkennbar ist“ – sei es bei der Verhinderung von 5G oder der Ausweisung neuer Gewerbegebiete. „Der Herr Altmaier in Berlin sagt Ja zu 5G und der Herr Beutel in Schorndorf sagt Nein, das kann’s nicht sein“, findet der scheidende SPD-Fraktionsvorsitzende.

Seine heimliche Liebe war die Haushalts- und Finanzpolitik

Wenn er so zurückblickt auf seine (kommunal)politische Karriere, dann fallen ihm zwei Enttäuschungen ein. Dass er 2016 als Landtagskandidat der SPD im Wahlkreis Schorndorf schlechter abgeschnitten hat als ein völlig unbekannter AfD-Bewerber, das ist ein immer noch tief sitzender Stachel, wobei sich da – mit Blick auf sein persönliches Ergebnis bei der Kommunalwahl 2019 – eine Diskrepanz zwischen der SPD auf der einen und der Person Berger auf der anderen Seite auftut.

Und nach wie vor für falsch – wiewohl er ihn als guter Demokrat natürlich akzeptiert und immer akzeptiert hat – hält er den Mehrheitsbeschluss, die neue Stadtbücherei auf dem Archivplatz und nicht auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs zu bauen. Wobei seine heimliche Liebe, falls das niemand aufgefallen sein sollte, immer die Haushalts- und Finanzpolitik war.

Ob sich auch für dieses Thema wieder ein Liebhaber oder eine Liebhaberin in der Fraktion findet? Thomas Berger jedenfalls wird in der nächsten Sitzung am 19. März verabschiedet und geht, wie er sagt, „mit einem ambivalenten Gefühl“. Weil einerseits eine Last von ihm und von anderen, die manches für ihn mitgetragen hätten, abfalle, weil ihm andererseits aber die Kommunalpolitik und das Mitmischen bei dem, was in der Stadt in den nächsten Jahren passieren soll, fehlen werde. „Es war eine tolle Zeit und eine mit Geld nicht zu bezahlende Erfahrung“, sagt Berger – und scheint mit sich im Reinen.

Die SPD hat ein Führungsproblem

Ein Kommentar von Redakteur Hans Pöschko

Seit 13 Jahren ist Thomas Berger SPD-Stadtrat – und da ist es nur eine Formsache, dass seinem Wunsch, aus dem Gemeinderat ausscheiden zu dürfen, entsprochen wird. Andererseits ist Berger erst seit vier Jahren – als Nachfolger von Karl-Otto Völker – SPD-Fraktionsvorsitzender und hat, und das wiegt am schwersten, bei der gerade mal ein Dreivierteljahr zurückliegenden Kommunalwahl mit mehr als 10 000 Stimmen nach CDU-Fraktionschef Hermann Beutel das zweitbeste Ergebnis in der Stadt geholt. Das ist Vertrauensvorschuss und Verpflichtung zugleich. Und wenn so jemand dann relativ kurz nach seiner Wiederwahl überraschend für alle – nicht zuletzt auch für seine politischen „Freunde“ – seinen Rückzug bekanntgibt, dann wirft das zu Recht kritische Fragen auf. Zum Beispiel die Frage, ob die Erkenntnis, dass so ein Ehrenamt über Gebühr zu Lasten von Beruf und Familie – wenn man vom überraschenden Einzug von Bergers Frau Sabine in den Gemeinderat absieht – tatsächlich so neu sein kann, dass Thomas Bergers Entscheidung nicht auch schon vor der Wahl hätte getroffen werden können.

Bergers erneute Kandidatur mag seiner Fraktion den Verlust eines weiteren Sitzes erspart haben, jetzt aber hinterlässt er eine weitgehend verunsicherte Fraktion, die es ihrem Vorsitzenden nicht immer leicht gemacht haben dürfte – und er ihr auch nicht –, der es aber jetzt schwerfallen dürfte, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, der/die nicht nur ein entsprechendes Standing innerhalb der Fraktion hat, sondern auch interfraktionell einerseits als ernstzunehmendes Gegenwicht auftreten kann und andererseits als verlässlicher Partner/verlässliche Partnerin akzeptiert wird, wenn es um die Bildung von Mehrheiten in einem Gemeinderat geht, der in diesen Zeiten, da nicht nur die Themen herausfordernd sind, sondern auch der Umgang mit der AfD, nichts dringender bräuchte als Kontinuität und Stabilität.

Und wenn Thomas Berger schon von sich aus sein gespanntes Verhältnis zum SPD-Ortsverein anspricht: Die Schorndorfer SPD hat jetzt ein doppeltes Führungsproblem. Braucht doch nicht nur die Fraktion einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende, sondern auch der SPD-Ortsverein, der, wie die wechselnden Terminierungen der Mitgliederversammlung zeigen, ganz offensichtlich Probleme hat, eine geeignete und tragfähige Nachfolgelösung für Martin Thomä zu finden. Es sind also offensichtlich nicht nur andere mit sich selber und mit ihren Personalien beschäftigt, sondern auch – immer noch – die SPD, die offensichtlich auch in Schorndorf Freude daran hat, sich das Leben selber schwerzumachen.