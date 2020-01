Schorndorf / Stuttgart Geldwäsche-Prozess geht zu Ende: 45 Millionen transferiert

Schorndorf/Stuttgart.

Der Prozess um Geldwäsche in Schorndorf könnte bereits heute zu Ende gehen. Für die Verhandlung vor dem Landgericht in Stuttgart hat die 18. Strafkammer eine Entscheidung angekündigt (10.00 Uhr). In dem seit Mitte Juli dauernden, schlagzeilenkräftigen Prozess hatte die Staatsanwaltschaft zuletzt Haftstrafen zwischen dreieinhalb und 13 Jahren für die vier Angeklagten gefordert. Darunter sind ein Goldhändler aus Dubai, seine Ehefrau und ein Kurier. Der Verteidigung fehlen dagegen die Beweise, sie plädierte auf Freisprüche für alle Angeklagten.