Schorndorf Wie man auf rechte Parolen beim Familienfest reagiert

1. „Erst mal tief durchatmen und sich die Frage stellen, welches Ziel Onkel Herbert eigentlich verfolgt“, rät Expertin Ulrike Schnellbach. Außerdem gibt sie den Tipp, sich am Tisch umzusehen und sich mit anderen Familienmitglieder zu solidarisieren. Wenn Tante Brigitte die Aussagen von Onkel Herbert beispielsweise genauso satthat, dann sei es sinnvoll, sie anzusprechen und zu sagen: „Du siehst das doch auch ganz anders, oder?“. Dadurch könne dem Gegenüber deutlich gemacht werden, dass er mit seiner Meinung in der Minderheit ist. „Auch wenn Hassredner oftmals besonders laut sind, sie sind in der Minderheit“, sagt Ulrike Schnellbach.

Grundsätzlich erklärt sie: „Es geht nicht unbedingt darum, den Onkel umzustimmen, sondern vor allem darum, seine Aussage nicht unkommentiert stehenzulassen.“ Besonders wegen der Unentschiedenen und der von Diskriminierung Betroffenen sei das wichtig. Dabei sei es ratsam, auf die eigene Körpersprache zu achten, um nicht etwa Abwehr, Überlegenheit oder Angst zu signalisieren.

2. Nachfragen und den Gegenüber damit zur Konkretisierung seiner pauschalen Behauptungen zwingen. In der Situation mit Onkel Herbert können die Verwandten beispielsweise antworten: „Glaubst du wirklich, alle Flüchtlinge sind kriminell?“ oder „Was genau meinst du mit kriminell?“ Ulrike Schnellbach erklärt, mit seiner Polemik sei der Onkel erst einmal in der Offensive. Wenn er aber seine Aussage konkretisieren müsse, dann rücke er in die Defensive. Die Person, die die Parolen von sich gibt, sei generell in der einfacheren Rolle, denn der Gegenüber müsse verdeutlichen, dass die Lage komplexer ist als behauptet. Auch die Ebenen sind dabei oft andere: Parolen seien emotional, während die Gegenargumente eher rational seien, erklärt sie.