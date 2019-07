Schorndorf/Winterbach Windpark Goldboden: Neues Rotorblatt wird angeliefert

Schorndorf/Winterbach. Es sind keine neun wie im Dezember 2017, aber auch der eine Windradflügel dürfte wieder für Aufsehen in Schorndorf sorgen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird das mehr als 65 Meter lange Teil angeliefert, und an der Gmünder Straße in Richtung Urbach geparkt. Am kommenden Dienstag fährt das Ungetüm dann durch Schorndorf und Schlichten an seinen Bestimmungsort auf dem Goldboden.