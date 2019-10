Schorndorfer Geldwäsche-Prozess Anwalt erhebt schwere Vorwürfe gegen Richterin

Richterin Manuela Haußmann ist aber auch keine Pappfigur. Zugänglich wirkt sie mit der kokett in die Stirn hängenden Haarsträhne, witzig kann sie sein – in Anwaltskreisen gefürchtet sind allerdings ihre phänomenale Aktenkenntnis und die Strenge, die rasiermesserscharf aufblitzt, wenn Haußmann das Gefühl hat, jemand wolle ihr auf der Nase rumtanzen.

„Ich hatte von dem Gericht viel mehr erwartet“

Mit Haußmann hat sich Heising von Anfang an apart um Verfahrensdetails gekabbelt – zunächst ging es dabei so kultiviert zu wie bei einem Ball am Königshof: altertümlich formvollendete Höflichkeit, durchsetzt von geistreicher Stichelei. Fast wollte man spötteln: Was sich liebt, das neckt sich.

Mittlerweile aber ist Heising sauer. „Ich hatte von dem Gericht viel mehr erwartet!“ Er sei „enttäuscht“. Die „oberflächliche“ Art, mit der Haußmann seine Argumente abbürste, „ziemt sich nicht für ein Gericht“, das einen derart großen Fall bearbeite.

Grund für Heisings Groll: Er hat per Schriftsatz beantragt, die Angeklagten aus der Untersuchungshaft zu entlassen, weil die Beweis-Grundlage dünn sei. Haußmann schmetterte das schriftlich ab.

Gab es diese Drogengeschäfte?

Dies ist Heisings Sicht: Wenn der Vorwurf lautet, dass hier schmutziges Geld gewaschen wurde, muss das Gericht doch einigermaßen stichhaltig belegen können, aus welchen übelriechenden Kanälen genau die Moneten denn gekommen sein sollen.

Aus Drogengeschäften? Sicher, dafür gibt es Indizien: Die Angeklagten fuhren oft nach Holland; das Land ist als Umschlagplatz berüchtigt. Oft wanderte just einen Tag nach so einer Tour nachweislich Bargeld gen Dubai; da kann man schon versucht sein, die Nachtigall trapsen zu hören. Einer der Angeklagten traf sich erwiesenermaßen mal auf einem holländischen Parkplatz mit einem wegen Drogendelikten Vorbestraften; eine weitere Auffälligkeit.

Koks-, Hasch- oder Heroin-Verkaufshandlung polizeilich nicht dokumentiert

Und in abgehörten Telefonaten hat sich der vorgebliche Schorndorfer Goldhändler mit spektakulären Nebeneinkünften gebrüstet: Waffendeals. Handel mit radioaktiven Substanzen. Geldwäsche-Dienstleistungen für den legendären Prediger Fetullah Gülen, den einstigen Verbündeten und heutigen Erzfeind von Erdogan.

Aber reicht das? Das Gericht, sagt Heising, wisse ja noch nicht einmal, um welche Drogen genau es bei diesen angeblichen Rauschgift-Transaktionen gegangen sein soll; keine einzige Koks-, Hasch- oder Heroin-Verkaufshandlung ist polizeilich dokumentiert. Und was die grandiosen Meistergaunereien betrifft, mit denen der Angeklagte prahlte – der sei doch offensichtlich nicht ernst zu nehmen. In Wahrheit sei er in Schorndorf „teilweise rumgelaufen, um sich hier und da 1000 Euro zu leihen“.

Kurzum: Die Drogentheorie beruhe auf Spekulationen und „Gelaber“.

Abgebügelt: „Eine Katastrophe“

Auf all diese Einwände aber sei Haußmann in ihrer „mehr als bescheiden zu nennenden“ Antwort nicht eingegangen. „Plump“ und „in unverschämter Art und Weise“ sei sie nur so drüber weggewischt – „eine Katastrophe. Das vermittelt nicht den Eindruck, dass das Gericht geneigt ist, sich mit Argumenten der Verteidigung auseinanderzusetzen. Und zeigt mir letztlich nur, dass das Gericht keine Argumente hat.“

Er fürchte, sagt Heising, dass in diesem Fall eine Verurteilung schon „feststand“, bevor der Prozess überhaupt begann.