Schulamtsdirektorin zum Unterrichtsausfall Es gibt einfach zu wenig Lehrer

Einen „Ausbau der Vertretungsreserve“ fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als „Sofortmaßnahme“. 5700 Lehrerinnen und Lehrer haben baden-württembergweit bei einer Umfrage der Gewerkschaft mitgemacht. Das Fazit: Es herrsche „große Unzufriedenheit der pädagogischen Profis mit der Bildungspolitik von Grünen und CDU“. Vor allem über Zeitmangel, die kaum zu bewältigende Leistungsbandbreite der Schüler und Disziplin- und Verhaltensprobleme klagen die Pädagogen. „Im September 2018 haben 2000 Gymnasiallehrkräfte keine Stelle bekommen“, schreibt Roland Theophil von der GEW Rems-Murr. Daher solle die Vertretungsreserve an dieser Schulart „sofort ausgebaut werden“.

Es sieht katastrophal aus

Bei der letzten Erhebung zum Unterrichtsausfall des Kultusministeriums wurde festgehalten: An den Gymnasien im Rems-Murr-Kreis fällt inzwischen eine von zwölf Schulstunden aus. Für die Gymnasien ist das Kultusministerium in Stuttgart verantwortlich. Für die Grundschulen, Hauptschulen, Werkreal- und Realschulen sowie die Gemeinschaftsschulen ist das Schulamt in Backnang zuständig. Die Leitende Schulamtsdirektorin Sabine Hagenmüller-Gehring kann sich im Hinblick auf die Grundschulen noch entspannen – die Ausfallquote hier ist marginal.

Doch bei allen anderen Schularten sieht es katastrophal aus. Hagenmüller-Gehring und ihre Rektorinnen und Rektoren stellen sich seit mehreren Schuljahren quasi auf den Kopf, um das Problem halbwegs in den Griff zu bekommen. Doch es wird nicht besser. Ja, es wird wohl, so hat Sabine Hagenmüller-Gehring jetzt öffentlich gemacht, auch im nächsten Schuljahr gerade so weitergehen wie bisher.