Schwäbisch Gmünd Einhorntunnel wird nicht für Demo gesperrt

Bevor der Organisator selbst die Tunnel-Demo verlegt hat, versuchte die Stadtverwaltung mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgerichtshof die Fahrrad-Demo auf der B 29 zu verhindern. Volker Nick und Fahrradaktivisten wollen sich am Freitag um 14 Uhr am Bahnhofsplatz treffen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Um 14.15 Uhr soll es losgehen – 14.30 Uhr will er mit 200 Demonstranten durch den Tunnel radeln. Ziel ist der Marktplatz, auf dem eine Kundgebung abgehalten werden soll.