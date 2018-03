Schwäbisch Gmünd Tankstellendiebe nutzen Lkw als Rammbock

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch in eine Firma in Schwäbisch Gmünd ein und nahmen dort zwei Fahrzeugschlüssel an sich. Damit entwendeten sie einen Mercedes Sprinter und einen Ford Transit vom Betriebsgelände. Mit dem Sprinter fuhren sie gegen 3.50 Uhr in Waldstetten gegen den Verkaufsraum einer Tankstelle. Dort brachen sie einen Geldspielautomat auf und entwendeten einen bisher unbekannten Bargeldbetrag. Einen weiteren Geldspielautomat nahmen sie komplett mit.

Beide Fahrzeuge angezündet

Danach fuhren die Täter davon und setzten den Transporter auf einer Landstraße in Brand. Ein Autofahrer meldete das Feuer gegen 4.30 Uhr, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Bei deren Eintreffen war das Fahrzeug nahezu komplett ausgebrannt. Wenige Stunden später setzten sie auch den zweiten Lkw in Brand und versuchten so, ihre Spuren zu vernichten, wie die Polizei vermutet. Das brennende Fahrzeug wurde kurz vor 8 Uhr gemeldet, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde.

Mit zahlreichen Streifenbesatzungen und einen Polizeihubschrauber fahndete die Polizei nach den Tätern. Noch konnte der entstandene Sachschaden nicht beziffert werden. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Kriminalpolizeikommissariat Aalen haben die Ermittlungen übernommen.