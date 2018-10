Schwäbisch Gmünd Tödlicher Unfall auf B29 war offenbar Absicht

Der verstorbene Fahrer des PKW ist bislang noch nicht eindeutig identifiziert. Die Identifizierung ist sehr aufwendig. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei dauern noch an.

Der BMW-Fahrer hatte auf der B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd auf Höhe Hussenhofen trotz des dortigen Verbots ein Fahrzeug überholt. Dabei war er mit dem entgegenkommenden Sattelzug zusammen gestoßen. Der Autofahrer wurde in in seinen stark deformierten BMW eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der BMW war bereits im Vorfeld durch gefährliche Überholmanöver aufgefallen.