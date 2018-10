Schwäbisch Gmünd Tödlicher Unfall auf der B29

Der 29 Jahre alte BMW-Fahrer hatte auf der B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd auf Höhe Hussenhofen trotz des dortigen Verbots ein Fahrzeug überholt. Dabei war er mit dem entgegenkommenden Sattelzug zusammen gestoßen. Der Autofahrer wurde in in seinen stark deformierten BMW eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der BMW war bereits im Vorfeld durch gefährliche Überholmanöver aufgefallen. Die B29 ist (Stand 13.30 Uhr) noch immer gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Bei dem Unfall waren drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit neun Fahrzeugen, die Straßenmeisterei, das Kriseninterventionsteam des DRK, mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.