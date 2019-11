Schwäbisch Gmünd Wird der Einhorntunnel für eine Fahrrad-Demo gesperrt?

„200 Fahrradfahrer beschädigen auf einer Durchfahrt nichts und bei Fahrrad-Demos in Gmünd hat es nie Probleme mit Müll geben“, argumentiert er. Nick ist sich sicher, dass die Polizei für genügend Sicherheit während der Veranstaltung sorgen kann. Obwohl das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sich ebenfalls aus Sicherheitsbedenken gegen die Demo ausgesprochen hat.

„Es kann doch nicht sein, dass am Freitag die ganze Welt gegen den Klimawandel demonstriert und in Schwäbisch Gmünd passiert nichts“, fügt Nick hinzu. In der Tat sind beim Ordnungsamt keine Veranstaltungen gemeldet. Anhänger von Fridays For Future treffen sich in Aalen zu einer großen Kundgebung.

Volker Nick gibt sich siegessicher. Denn es habe schon in vielen Städten vergleichbare Fahrrad-Demos gegeben. Die B 27 zwischen Heilbronn und Mosbach wurde 2018 an einem kompletten Sonntag nur für Radler und Inline-Skater freigegeben. Jedes Jahr werden in Berlin für die Fahrrad-Demonstration „Sternfahrt“ sogar Autobahnabschnitte komplett abgesperrt.

Bis Donnerstag muss das Verwaltungsgericht entscheiden

„Ein Tunnel hat ganz andere Sicherheitsanforderungen als eine Autobahn“, gibt Stadtsprecher Markus Herrmann zu bedenken. Er betont, dass die Stadtverwaltung nicht die Ziele der Demo bewerte, sondern nur die Durchführbarkeit überprüfen müsse. Das Gmünder Ordnungsamt sei zuständig, weil der Tunnel im Stadtgebiet liegt. „Wir sind haftbar für das, was im Tunnel passiert.“ Insgesamt stehe der Klimaschutz gerade im Fokus der Stadtverwaltung. Herrmann erinnert an die Auftaktveranstaltung des Gmünder Klimarats am vergangenen Montag. Das Gericht muss bis Donnerstag entscheiden. Dann will Volker Nick den Veranstaltungsort festlegen.