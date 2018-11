Schwaikheim Verpuffung auf dem Birkenhof: Fünf Verletzte

Schwaikheim.

Am Sonntagmittag ist es in der Brennerei auf dem Birkenhof in Schwaikheim während eines Tages der offenen Tür zu einer Verpuffung gekommen. Die Feuerwehr ist auf dem Reiterhof im Einsatz. Dem Vernehmen nach wurden fünf Personen verletzt, drei von ihnen erlitten schwere Brandverletzungen und werden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen.