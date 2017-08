Schwaikheim "Landesschau Mobil" dreht in Schwaikheim

Bademeister Dieter Laurich hat seinen freien Tag, Kollege Steffen Poschmann hätte ihm gleichwohl beim Interview gerne den Vortritt gelassen, aber Laurich kann offenbar gut auf einen Auftritt im Fernsehen verzichten. Das Wetter ist vormittags noch super fürs Freibad gewesen, mittags sind ziemlich bedrohliche Wolken aufgezogen, zwischendurch auch ein paar Tropfen gefallen. Aber im Bad ist nachmittags trotzdem gut was los, auch wenn die meisten der Besucher wohl nicht gewusst haben, dass sie eventuell die Chance bekommen, auf der Mattscheibe zu erscheinen. „Plan B“ hätten sie nicht, so Hörig auf die Frage, was wäre, wenn der Dreh buchstäblich ins Wasser fiele. Nur wenn es unbedingt hätte sein müssen, hätten sie ihn eben auf einen anderen Tag verschoben.

Kinder wohl so aufgeregt wie nie

Fernsehleute sind auf der Suche nach spektakulären Bildern, und die gibt es selbst im beschaulichen Schwaikheimer Bädle, denn das hat einen Sprungturm. So belagert wie an diesem Tag ist er wohl noch nie gewesen. Und die Kids, die ihr Bestes geben, wohl noch nie so aufgeregt. Der Kameramann und der Tonmann wickeln die Aufnahmen routiniert ab. Hörig belässt es zwischendrin beim entspannten Beobachten. Plötzlich kommt ein Kollege ums Eck, der in Schwaikheim wohnt, seit kurzem in Rente ist und beim SWR für die Unterhaltungsredaktion gearbeitet hat. Deftig-herzliches, aber kurzes Hallo, dann zieht er sich zurück, er weiß selbst nur zu gut, dass er den Tross nicht aufhalten soll.

Reporter Hörig selbst immer wieder im Bild

Bei „Landesschau Mobil“ sind die Reporter Teil des Geschehens, Hörig muss also selbst auch immer wieder ins Bild. Er setzt sich auf die Steintribüne neben das Schwimmbecken und interviewt locker eine Besucherin, während die versammelte Jugendmeute drum herumsteht und staunt. Die Frau, die mit der Tochter da ist, kommt aus dem benachbarten Leutenbach. Sie lobt das Schwaikheimer Freibad, das sei gemütlich, überschaubar. Als Hörig, offenbar zufrieden mit den Antworten, weitergezogen ist, räumt sie auf Nachfrage ein, ja, okay, von Leutenbach aus wäre natürlich auch das Winnender Wunnebad eine Alternative: „Aber das ist mir zu trubelig.“ Im Schwaikheimer Bad gefalle ihr auch der Baumbestand, der, wenn man ihn brauche, reichlich Schatten spende.

Kids weichen dem Reporter nicht von der Seite

Hörig stellt derweil dem Nachwuchs, der nicht von ihm weicht, die leicht suggestive Frage, was denn das Schönste in Schwaikheim ist. Völlig überraschend bekommt er ein donnerndes „Das Freibad!!!“ zur Antwort. Als das Fernsehteam zur Bistroterrasse rüberwandert, leert sich das Schwimmbecken schlagartig. Hörig setzt sich an einen Tisch und plaudert vor wieder laufender Kamera mit einer anderen Besucherin. Sie erzählt, dass sie seit 1957 in Schwaikheim lebt – also gerade lange genug, dass sie nicht mehr als „Reigschmeckte“ gelten muss – und dass sich seither in Schwaikheim so vieles getan habe, Positives natürlich. Sie ist begeistert vom Flecken und gerät ins Schwärmen. Das gerät, für Hörigs Interesse an Schwaikheim, allerdings etwas zu kleinteilig. Sie reißt, bevor es weitergeht, kokett noch ein Witzle. Ob sie denn auch „die Schönen“ im Bad aufgenommen haben. Hörig schmunzelt, was soll er darauf antworten.

Warum Schwaikheim? - "Auch die kleinen Gemeinden haben interessante Geschichten zu bieten"

Wie sind sie eigentlich auf Schwaikheim gekommen? Na ja, „Landesschau Mobil“ porträtiere im Laufe eines Jahres 52 Kommunen, also jede Woche eine andere. Schwaikheim musste irgendwann mal an der Reihe sein, es gibt da also keinen besonderen Grund. Der SWR achtet nur darauf, dass er alle Landesteile gleichermaßen abdeckt und dass es in der Reihenfolge Abwechslung gibt. „Auch die kleinen Gemeinden haben interessante Geschichten zu bieten“, so Hörigs Erfahrung.

Aufgeregte Mädels wollen auf den Bildern zu sehen sein

Plötzlich stürmt eine Schar Mädels auf ihn zu, offenbar medienerfahren. Ob die Bilder von ihnen denn verpixelt werden, wollen sie wissen. Da ist selbst Hörig einen Moment baff. Nö, warum denn, natürlich nicht. Super, die Girlies kreischen begeistert, sie werden also gut zu erkennen sein. Wenn sie denn beim Schneiden später nicht unter den Tisch fallen. Aber das ist dann eine andere Geschichte.

Schwaikheim im Fernsehen

Der SWR sendet sein Porträt von Schwaikheim in der Woche vom 18. bis 22. September, in fünf Folgen täglich von jeweils etwa vier Minuten Länge in der Landeschau zwischen 18.45 und 19.30 Uhr.

Am Samstag, 23. September, gibt es von 18.15 bis 18.45 Uhr eine halbe Stunde Schwaikheim am Stück in „Landesschau Mobil“.

Stationen in Schwaikheim sind unter anderem das Mandolinen- und Akkordeonorchester, die historische Schmiede des Heimatvereins, der Radsportverein und die Country- und Westernfreunde.

Höhepunkt dürfte sein, weil da selbst Alteingesessene wohl Neues über ihren Flecken erfahren werden, wenn Hörig sich auf die Suche nach dem „Schwaikheimer Nachtleben“ begibt.