Schwertransport zum Windpark Goldboden Zweites Rotorblatt am Goldboden angekommen

Schorndorf.

Am Dienstag (28.11.) um kurz nach 11 Uhr ist das zweite Rotorblatt an der Baustelle des Windparks Goldboden angekommen. Die Straßen sind somit vorerst wieder frei. Der Transport war ab 8.30 Uhr durch Schorndorf in Richtung Goldboden unterwegs. Erneut säumten viele Zuschauer die Straßen. Das Rotorblatt wird jetzt abgeladen und dann wird sich das Spezialfahrzeug auf den Weg zurück zum Zwischenlagerplatz in der Gmünder Straße am östlichen Schorndorfer Stadtrand machen. Mit Verkehrsbehinderungen ist dann wieder für etwa zwei Stunden zu rechnen.