Sextortion Polizei warnt vor neuen Erpresser-Mails

Rems-Murr-Kreis.

In den vergangenen Wochen schwappte eine neue Welle an Erpresser-Mails auf. Betroffene Bürger im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Aalen wurden darin in der Regel zu Zahlungen von bis zu 3000 Euro aufgefordert. Teilweise sollten die Opfer auch in Dollar bezahlen.