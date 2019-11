Silver Angels aus Schorndorf Cheerleading: Mehr als mit dem Hintern wackeln

Derzeit keine Männer bei den Silver Angels

Außerdem sei Cheerleading auch kein reiner Frauensport, betont sie. „Die erfolgreichsten Teams der Welt sind gemischt“, erklärt die Trainerin. Auch in den Reihen der Silver Angels hätten zeitweise Jungs mitgetanzt. Doch die hätten meist nicht lange durchgehalten. „Um sich als Cheerleader in Deutschland auf eine Bühne zu stellen, braucht es viel Mut“, meint Bayer. Jederzeit dürften sich auch Männer wieder der Gruppe anschließen. Gegenwärtig besteht das Team aus 13 Mädchen und jungen Frauen im Alter von 13 bis 20 Jahren. Wenn sich genug Interessentinnen und Interessenten finden, soll es bald auch ein Junior-Training für die ganz Kleinen geben.

"Wir wackeln nicht nur mit unseren Hintern"

Lisa Steinhauser ist seit zweieinhalb Jahren Teil des Teams. Bereits mit drei Jahren begann sie zu tanzen. Ein Semester auf einer US-amerikanischen High School brachte sie schließlich auf die Idee, bei den Silver Angels mitzumachen. Viele hätten eine falsche Vorstellung von dem, was Cheerleader tun. „Wir wackeln nicht nur mit unseren Hintern“, sagt Lisa Steinhauser. Sie fände es sogar antifeministisch, das Cheerleading abzuschaffen. Schließlich sei auch diese Freiheit einmal hart erkämpft worden. Außerdem habe sie und die anderen Tänzerinnen niemand gezwungen. Bewusst habe sie sich für den Sport entschieden, erklärt die 18-Jährige selbstbewusst.

„Wir machen College-Cheerleading, also tanzen nicht nur, sondern machen auch Stunts, wie beispielsweise Pyramiden“, erklärt Trainerin Lina Bayer. Es sei ernsthaftes und regelmäßiges Training erforderlich, um auf einer Bühne wie die Silver Angels auftreten zu können.

Bayer: Vorkenntnisse generell nicht nötig

Im Training in der Manufaktur wird deutlich, was sie damit meint. „Fünf, sechs, sieben, acht“, zählt Bayer an. Die Silver Angels formieren sich nach und nach zu einer Pyramide. Die Beine einiger Mädchen fangen an zu zittern, es erfordert viel Stabilität und Kraft, sich gegenseitig in die Höhe zu drücken und zu stützen. Gleichzeitig heißt es lächeln, von außen soll die Anstrengung nicht sichtbar sein.

Auch die Pompons, die nicht Puschel heißen, wie Lina Bayer betont, kommen zum Einsatz. Die Trainerin erklärt, dass einige der jungen Mädchen, bevor sie zu den Silver Angels kamen, im Turnbereich aktiv waren. Sie können teilweise sogar einen Spagat. Doch Vorkenntnisse seien generell nicht nötig, um mitzumachen.

Doch die jungen Frauen brauchen nicht nur Kraft und Ausdauer. Auch Vertrauen zueinander ist wichtig. Um die Pyramide stilvoll zu beenden, lassen sich die Mädchen an ihrer Spitze nach hinten herunterfallen. Sicher fangen die Teamkolleginnen sie von unten auf.