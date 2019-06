Spendenaktion für Remshaldener Delfin-Therapie hilft Schwestern mit seltenem Gendefekt

Delfine stärken das Selbstwertgefühl und motivieren zur Selbstständigkeit

2017 ist die Familie das erste Mal auf die Insel der niederländischen Antillen gereist, um die delfingestützte Therapie auszuprobieren. Die Effekte seien erstaunlich gewesen, erinnert sich Katharina Voss: „Das Verwunderlichste war: Lea ist von heute auf morgen trocken geworden.“ Und auch bei Rebekka, einem fröhlichen Mädchen, das man allerdings kaum versteht, habe die Delfintherapie etwas ausgelöst. „Sie wollte plötzlich alles selber machen.“ Auch wenn mehr Selbstständigkeit zum Beispiel beim Anziehen oder Waschen ein erklärtes Ziel der Therapie war, so habe sie diese Entwicklung auch vor neue Herausforderungen gestellt, berichten die Eltern schmunzelnd. „Es war eine anstrengende Zeit, das richtige Maß zu finden. Wie viel traue ich meinem Kind zu, wann stoppe ich es?“, berichtet Katharina Voss, und Achim Schmidt ergänzt: „Wir haben es dann in Bahnen gelenkt, so dass es alltags- und nervenkompatibel ist. Damit wir nicht jede Woche das Bad renovieren müssen.“

Neben der Selbstständigkeit fördere die delfingestützte Therapie insbesondere auch das Selbstwertgefühl der Kinder. Aufgrund der fast alltäglichen Logopädie-, Ergo-, Physio- oder Reit-Therapiebesuche im Alltag sei Lea und Rebecca natürlich bewusst, dass etwas mit ihnen nicht in Ordnung ist. Da sei es gut, wenn der Delfin ihnen vorurteilsfrei begegnet und sie auch ihre Selbstwirksamkeit an ihm erproben können.

Therapie-Konzept bezieht die ganze Familie mit ein

In gewisser Hinsicht sei der zweiwöchige Aufenthalt auf Curaçao eine Therapie für die Nebenwirkungen der Therapien. Eine effektive Auszeit für therapiemüde Kinder - und deren Eltern. Denn das Konzept in Curaçao bezieht die ganze Familie mit ein. „Es war das erste Mal, dass mich eine Therapeutin gefragt hat, wie es mir geht“, erzählt Voss. Seit 18 Jahren begleitet, unterstützt und fördert die studierte Betriebswirtin ihre Kinder und gibt zu: „Ich habe es mal ein halbes Jahr hinausgezögert, bis ich eine neue Therapeutin angerufen habe - und dann war meine erste Frage: ‚Wie viele Übungen muss ich zu Hause machen?’“

Schwere Geburt: Gewissheit erst nach drei Jahren

Als Lea geboren wurde, hieß es zunächst, sie sei „ein bissle entwicklungsverzögert“. Diverse Tests endeten ohne Ergebnis. Erst als Lea drei Jahre alt war, wurde durch Untersuchungen am humangenetischen Institut in Stuttgart der seltene Gendefekt entdeckt. Damals war Rebecca bereits unterwegs. Das Risiko, dass auch sie die genetische Erkrankung hat, wurde als „äußerst gering“ eingestuft.

Auf Curaçao bekommen auch Katharina Voss und Achim Schmidt psychologische Unterstützung und zudem hilfreiche Tipps für den Alltag mit Lea und Rebecca. Zum Beispiel hat Voss eine mit Bohnen gefüllte Decke genäht, mit deren Gewicht auf sich Lea sich selbst besser spüren und so abends besser einschlafen kann. Eine Sandweste hilft der 18-Jährigen, sich zu beruhigen, wenn sie sich aufregt und dann auch mal aggressiv wird.

Ausbildung bei der Paulinenpflege

Nach der Delfintherapie 2017 sei Lea ausgeglichener gewesen. Leider habe dieser Zustand nicht angehalten. Vielleicht beim nächsten Mal, hofft das Paar. Denn nur so könne Lea in Zukunft irgendwann an der Gesellschaft teilhaben. Sie mache gerade bei der Paulinenpflege eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Dabei lerne sie, zum Beispiel durch das präzise Zusammenlegen von Laken, Dinge wie Genauigkeit, Arbeitsmoral und Durchhaltevermögen –wichtige Fähigkeiten für eine Arbeit später in den Werkstätten. Aggressives Verhalten sei in der Werkstatt aber immer ein K.-o.-Kriterium, erklärt Achim Voss. „So verbaut sie sich die Integration.“

Mutter und Vater wünschen sich, dass ihre Kinder eines Tages in der Lage sein werden, in eine Wohngruppe zu ziehen und dort auf möglichst wenig fremde Hilfe angewiesen zu sein. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg, der – so hofft die Familie – sie noch weitere Male zu den Delfinen nach Curaçao führen wird.