Stadtkirche Lorch Franz Müntefering spricht über Sterbehilfe

Franz Müntefering hat in seinem Leben bereits zweimal Sterbehilfe geleistet. Bei seiner Ehefrau und bei seiner Mutter. Allerdings nicht in der Form, wie das Wort „Sterbehilfe“ in der heutigen Gesellschaft verstanden wird, denn die lehne er ab. Er habe ihnen „nicht beim Sterben, sondern im Sterben geholfen“.

Soll heißen: „Ich war für sie da, habe mit ihnen gesprochen, habe sie auf ihrem letzten Weg begleitet – auch wenn es mir manchmal schwerfiel“, erklärte der Ex-Politiker Müntefering seine persönliche Art der „Sterbehilfe“.

Eine älter werdende Gesellschaft bringt viele Probleme mit sich

Auf Einladung des Vereins Hospiz Lorch war der ehemalige Bundespolitiker und jetzige Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) am Dienstag in die Lorcher Stadtkirche gekommen, um vor weit über 100 Zuhörern über das Thema „Sterben in unserer Zeit“ zu sprechen. „Ein weites Feld“, wie er selbst feststellte.