Stetten Steinbruch wird zur Konzertbühne

Rockklassiker wie „Here I go again“ von Bernie Madsen und David Coverdale ( Whitesnake), „Africa“ von Toto und „While my Guitar“ von den Beatles folgen dem fulminanten Opener und lassen schnell wissen: Hier ist ein sentimentaler Glücksblick in vergangene Zeiten gewollt. Und das Publikum genießt es sichtlich, den wahrhaft unsterblichen Hits zu lauschen. Nicht zuletzt getragen von der enorm wandelbaren und ausdrucksstarken Stimme des Heidenheimer Sängers Markus Engelstädter. Das Publikum ist begeistert, Siggi Schwarz an der Sologitarre erhält nach der Pause bei seinen exzellenten Soli etwas mehr Druck vom Mischpult, Danny O’Steen am Bass und Backvocalist, Max Hunt an den Keyboards sowie Bernd Elsenhans am Schlagzeug sind in Bestform.

Freddy Mercurys „Bohemian Rhapsody“ reißt das Publikum schließlich von den Sitzen. Nicht nur die Tanzfreudigen haben sich jetzt von den Sitzen erhoben. Mit Standing Ovations bedankt sich das Publikum bei Dirigent Matthias Baur, seinem Orchester und Siggi Schwarz mit Band und fordert erfolgreich Zugaben, bevor der Shuttleservice wieder einsetzt und Ruhe in den Wald zurückkehrt. Die Mondsichel leuchtet überm Sandstein wie ein Hoffnungsschimmer dafür, dass die musikalische Nutzung dieses Ortes eine Wiederholung findet.