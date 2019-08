Streit um rechte Hetze bei Daimler Hilburger und die rassistischen Whatsapp-Nachrichten

Der Youtube-Film ist 35 Minuten lang und top-professionell gemacht: melancholische Landschaftstotalen im Dämmerlicht, Großaufnahmen von aufgewühlten Gesichtern, dazu Hintergrundmusik, mal düster dräuend, mal klavierschwanger melancholisch. Produziert hat den Streifen das Zentrum Automobil, eine Betriebsratsgruppe im Daimlerwerk Untertürkheim, die sich als alternative Gewerkschaft versteht. Ihr Kopf ist Oliver Hilburger aus Althütte – von 1989 bis 2008 spielte er bei der Rechtsrockgruppe Noie Werte, die berühmt wurde, weil die NSU-Terrorgruppe ein Bekennervideo mit Liedern der Band unterlegt hatte.

Der Youtube-Film – Hilburger tritt darin als eine Art Chef-Kommentator auf – handelt von zwei Männern, die sich als Opfer sehen. Die beiden – der eine lebt in der Gemeinde Plüderhausen – wurden bei Daimler fristlos entlassen, obwohl einer von ihnen seit 35 Jahren hier arbeitet und unters Schwerbehindertenrecht fällt. Von „Denunziation und Willkür“ ist die Rede im Film und davon, „wie einfach es heute ist, jemand anzuschwärzen“.

Die Vorwürfe

Was wirft man den beiden vor? Einer der Entlassenen erzählt: Er habe mal im Betrieb ein Whatsapp-Bildchen angeschaut, „ich hab das ja auch nur von irgendwelchen Leuten zugeschickt gekriegt“, derlei bekomme man eben „jeden Tag“. Ein türkischstämmiger Kollege habe das auch sehen wollen: „Bitte schick mir das.“ Also „hab ich’s halt verschickt an ihn“. Das Bildchen habe eine Tafel Ritter Sport gezeigt, per Fotoshop umgebaut in „Hitler Sport“; dazu ein Hakenkreuz.