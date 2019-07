Stuttgart 21 Bahn weist Vorwurf mangelnder Kapazität zurück

Stuttgart.

Die Bahn hat den Vorwurf mangelnder Kapazität des künftigen Tiefbahnhofs Stuttgart 21 zurückgewiesen. Die "Stuttgarter Zeitung" (Mittwoch) berichtet über einen entsprechenden Brief des Konzernbevollmächtigten der Bahn in Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin weist Krenz den Vorwurf zurück, die geplante Infrastruktur in Stuttgart sei "für den vom Bundesverkehrsministerium angestrebten Deutschland-Takt im Bahnverkehr nicht geeignet und somit auch nicht zukunftsfähig".