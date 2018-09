Stuttgart 21 Straßensperrung wegen Arbeiten an Neckarbrücke

Die Anlieferung der Brückenteile beginnt am Freitag (07.09.) um etwa 19 Uhr. Die Arbeiten finden laut Bahn nur nachts in der verkehrsarmen Zeit statt. Zwei Kräne laden die Brückenelemente ab. Die Zufahrt in die Eisenbahnstraße ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Die Brückenelemente werden nun von etwa Mitte September bis voraussichtlich Ende Dezember auf das Gerüst gehoben und montiert werden.