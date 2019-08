Stuttgart 23-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Stuttgart.

Am Samstagmorgen (17.8.) hat ein Unbekannter einen 23-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm mehrere Hundert Euro abgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wartete der 23-Jährige gegen 3.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz, als ihn ein Unbekannter ansprach. Der Unbekannte forderte von dem 23-Jährigen Geld. Als der 23-Jährige angab, keines bei sich zu haben, zog der Unbekannte ein Messer aus seiner Jackentasche und nötigte ihn zu einem Geldautomaten in der Karlstraße. Weil eine Geldabhebung dort nicht möglich war, ging er mit dem 23-Jährigen zu einem Geldautomaten in der Münzstraße. Dort hob der 23-Jährige mehrere Hundert Euro ab und übergab sie dem Unbekannten. Anschließend flüchtete der Täter Richtung Rathaus.