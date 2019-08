Stuttgart Ab Oktober wieder Feinstaubalarm

Oberbürgermeister Fritz Kuhn sieht bereits erste Erfolge der Maßnahmen. "Die Überschreitungstage bei Feinstaub sind rückläufig, 2018 haben wir die Vorgaben zum ersten Mal geschafft. Wenn wir auch 2019 unter der zulässigen Zahl der Überschreitungstage bleiben, dann könnten wir in der Feinstaub-Periode 2020/2021 auf den Alarm verzichten."

Im Jahr 2019 wurde der Feinstaub-Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an der Messtation "Am Neckartor" an bislang 20 Tagen überschritten Das ergaben die offiziellen gravimetrischen Messungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). 2018 gab es im ersten Halbjahr 16 gravimetrisch gemessene Überschreitungstage, zulässig sind 35 pro Kalenderjahr.

Laut LUBW wurden 2018 erstmals die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte für Feinstaub eingehalten. Im Vergleich zu den Vorjahren gehen die Feinstaubwerte zurück: So wurden 2017 am Neckartor 41 Überschreitagstage gemessen. 2016 waren es noch 58 Überschreitungstage. An allen weiteren Messstellen im Stuttgarter Stadtgebiet werden die Vorgaben für die Feinstaub-Grenzwerte bereits erfüllt. Der Feinstaub-Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wird an allen Messstationen eingehalten.