Stuttgart Feinstaubalarm dauert wohl an

Stuttgart.

Ein Ende des Feinstaubalarms in Stuttgart ist fürs Erste nicht absehbar. "Wir erwarten im Laufe der Woche nicht viel Niederschlag und keinen Wind", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Die austauscharme Wetterlage werde bleiben, was für ein Anhalten des Feinstaubalarms spricht.