Stuttgart Flucht vor Polizeikontrolle endet mit schwerem Unfall

Am frühen Samstagmorgen (03.11.2018) wollte sich ein der junge Autofahrer auf dem Hallschlag einer Polizeikontrolle entziehen. Bei dem Versuch kam er von der Straße ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte, und verletzte sich schwer.

Zuvor war das Auto, ein Citroën, einer Streife aufgefallen, weil es in Schlangenlinien fuhr. Nachdem die Polizisten in aufforderten, anzuhalten, versuchte er der Kontrolle zu entgehen, beschleunigte das Fahrzeug und fuhr auf der Löwentorstraße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart-Münster. An einer Eisenbahnunterführung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Spritzschutzwand und ein Verkehrszeichen. Der junge Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Verletzte kam nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge ist der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.