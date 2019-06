Stuttgart Grünes Licht für Äffle-und-Pferdle-Ampel

Sie gilt damit als touristisches Element und nicht als Ampel im Sinne der Straßenverkehrsordnung. In Stuttgart war die Forderung nach einer Ampel mit den SWR-Kultfiguren zuvor trotz einer Online-Petition mit mehreren tausend Unterstützern am Widerstand der Kommune gescheitert. Die Stadt hält solche Ampelsymbole für nicht vereinbar mit der Straßenverkehrsordnung und befürchtet in Haftung genommen zu werden, falls ein Unfall passiert.

Auch die Bundesregierung hatte Anfang des Jahres ihr Veto eingelegt. Eine entsprechenden Änderung der Vorschriften, wie sie für eine solche Ampel notwendig wäre, wurde Mitte Januar abgelehnt: Fantasiezeichen führten zu Irritationen bei den Verkehrsteilnehmern, hieß es in einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser. Fußgängerampeln müssten nach den geltenden Vorschriften stehende und gehende Fußgänger zeigen.

In anderen Städten gibt es bereits alternative Ampelmotive. Die Stadt Augsburg hat sich etwa bei der Regierung von Schwaben eine Ausnahmegenehmigung geholt, um den klassischen Ampelmann durch einen grünen Kasperl aus der Augsburger Puppenkiste zu ersetzen. Aus Sicherheitsgründen verzichtete die Kommune aber darauf, auch einen roten Kasperl montieren zu lassen.