Stuttgart In Schiff auf dem Neckar eingebrochen

Das Fahrgastschiff war an der Anlegestelle in Bad Cannstatt (Neckar-Kilometer 182,330) festgemacht gewesen. In der Nacht verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zum Schiff. Mit Gewalt gelangte er in die Innenräume. Dort entwendete er elektronische Gerätschaften im Wert von rund 7 000 Euro. Er konnte unerkannt mit dem Diebesgut flüchten.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1 000 Euro geschätzt. Die Wasserschutzpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0711/218050-10 um Zeugenhinweise.