Stuttgart Katzenbaby offenbar schwer misshandelt

Stuttgart.

Vergangene Woche wurde ein offenbar brutal misshandeltes Katzenbaby in Stuttgart gefunden. Es befindet sich derzeit in der Obhut des Tierheims Stuttgart.

Unbekannte sollen dem erst etwa vier Wochen alten Tier ein Ohr abgeschnitten haben. Außerdem hat es nach Angaben des Tierheims Stuttgart schwere Hämatome am Rücken.