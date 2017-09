Stuttgart Lebensgefahr durch Luftballons

Stuttgart.

Sie sind bunt, lustig und können in der Nähe von Bahnstrecken zur Lebensgefahr werden: Helium gefüllte Luftballons mit Metallbeschichtung. Deshalb sind sie aus gutem Grund an Bahnsteigen verboten. Kommen sie zu nah an die Oberleitungen, kann durch die hohe Spannung - 15 000 Volt - ein Lichtbogen entstehen, der den Storm auf den Körper des Ballonbesitzers überträgt. Zum Vergleich: In den Leitungen zu Hause beträgt die Spannung gerade einmal 220 Volt.