Stuttgart-Mitte.

Beim Aufbau eines Kranes hat sich am Mittwochabend (04.09.) am Kernerplatz ein Arbeitsunfall ereignet. Der etwa 40 Meter hohe und 50 Tonnen schwere Kran brach laut Polizei mit seinem Fundament in den Gehweg ein und kippte gegen die Hausfassade eines mehrstöckigen Gebäudes. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Drei Häuser wurden vorsorglich geräumt und der gesamte Kernerplatz für den Verkehr gesperrt. Die Rückbauzeit durch einen zweiten Kran wurde von einer Spezialfirma auf etwa fünf Stunden geschätzt und dauert derzeit noch an.