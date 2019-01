Stuttgart Nächste Demo gegen Fahrverbote am Samstag

Stuttgart.

Etwa 250 Leute hatten am vergangenen Freitag gegen die seit 1. Januar geltenden Diesel-Fahrverbote in Stuttgart demonstriert. Am Samstag soll nun eine weitere Demonstration stattfinden. Die Betreiber der Facebook-Seite "Kein Diesel-Fahrverbot in Stuttgart!" rufen Fahrverbots-Gegner dazu auf, von 16.30 bis 18.30 Uhr zur Feinstaub-Messstation am Neckartor zu kommen.