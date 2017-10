Stuttgart Orang-Utans zu Gast bei den Gorillas und Bonobos

Zunächst waren die afrikanischen Arten aus dem alten Menschenaffenhaus in die größere, 2013 eröffnete Anlage im oberen Park gezogen. Die aus Asien stammenden Orang-Utans lebten weiter im alten Gebäude, das nun aber laut einer Pressemitteilung für eine Komplettsanierung nach 45 Jahren geräumt werden muss.

Carolin und Moni im neuen Zuhause

Mit Spannung wurde demnach erwartet, wie sich die beiden Orang-Damen in ihrem neuen Umfeld einleben. „Die fast 44 Jahre alte Carolin war beim Erkunden des großen Innengeheges weitaus mutiger“, berichtet Marianne Holtkötter, die als Kuratorin in der Wilhelma für die Menschenaffen zuständig ist. „Ihre knapp 40-jährige Schwester Moni hatte dafür im Außengehege die Nase vorn.“ Das überraschte: Moni hatte noch nie ein Außengehege mit Gras betreten. Carolin dagegen durfte als sogenannte Handaufzucht in der Jugend mit ihren Pflegern öfters Ausflüge in den Park machen.

Affen beobachten gerne die Besucher

Ein Plus sei für die beiden auch, dass um sie herum wieder mehr Leben ist, heißt es in der Mitteilung weiter. Denn das alte Menschenaffenhaus hätten die Besucher nicht mehr so recht angenommen, seit es halbleer war. Dabei sei es auch für die Affen unheimlich spannend, wenn sie Besucher beobachten könnten.

Orang-Utans tun sich mit Veränderungen schwer

Dass der Wechsel innerhalb der Wilhelma möglich ist, kommt Carolin und Moni zugute. Nach dem Motto „Alte Bäume verpflanzt man nicht“ dürfen die beiden, die nicht mehr im zuchtfähigen Alter sind, so ihren Lebensabend bei ihren vertrauten Pflegern verbringen. Gerade bei den sensiblen Orang-Utans ist bekannt, dass sie Veränderungen manchmal schlecht verkraften. Darum ist der Europäische Zuchtkoordinator mit der Entscheidung einverstanden. Bis die Wilhelma wieder zur Zucht der stark bedrohten Waldbewohner beitragen kann, braucht seine Zeit. Der Masterplan sieht den Bau einer neuen Anlage für Orang-Utans erst in frühestens 15 Jahren vor.

Gorillas machen Platz für Orang-Damen

Derweil sind sie bei den Gorillas gut untergekommen. Denn deren Anlage verfügt über zwei Innen- und zwei Außengehege – für den Fall, dass der Silberrücken aufs Altenteil gesetzt werden muss oder ein älterer Sohn vom Vater nicht mehr geduldet wird und abzutrennen ist. Haremschef Kibo ist jedoch im besten Alter und sein ältester Sohn Kimbali wird in absehbarer Zeit an einen anderen Zoo gehen. Da kein Ärger ins Haus steht, kann die Gorillasippe in den ausreichend dimensionierten Gehegen etwas zusammenrücken und so nebenan Platz für die beiden Orang-Damen machen.

Bonobos begrüßen neues Weibchen

Zusammengerückt sind auch die Bonobos gegenüber. Auf Empfehlung des Zuchtkoordinators ist Mitte September das 2008 geborene Bonoboweibchen Fimi aus dem Zoo Leipzig eingetroffen. Nach der Quarantänezeit konnte sie jetzt mit ihren Artgenossen zusammengebracht werden. Das geschah, wie unter Bonobos üblich, unter viel Geschrei und noch mehr Begrüßungssex – lautstark, aber einvernehmlich.

Neu: Täglich kommentierte Fütterungen

Zusätzlich interessant machen den Besuch bei den Menschenaffen neuerdings kommentierte Fütterungen. Die Tierpfleger berichten dabei täglich – je nach Wetter drinnen oder draußen – um 11.30 Uhr bei den Bonobos und um 13.15 Uhr bei den Gorillas Wissenswertes zu den Tieren.