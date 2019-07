Stuttgart-Rohr Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz aus

Stuttgart-Rohr.

Ein herrenloser Hartschalenkoffer hat am Montagabend (15.07.) gegen 18.40 Uhr einen Polizeieinsatz am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Rohr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Reisende einen herrenlosen Gegenstand am Bahnsteig gemeldet. Spezialkräfte der Bundespolizei rückten an und untersuchten den Koffer vor Ort. Letztendlich stellte sich das Gepäckstück als ungefährlich heraus, da sich lediglich Reiseutensilien darin befanden.