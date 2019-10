Stuttgart Verdi kritisiert geplanten Stellenabbau bei Stuttgarter Zeitungen

Am 9. Oktober hatte SWMH-Chef Christian Wegner seine Unternehmenstrategie vorgelegt. Darin vorgesehen seien Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro, vorwiegend für den Ausbau der digitalen Angebote - aber auch der geplante Abbau von Stellen bis Ende 2020 im gesamten Unternehmensbereich waren angekündigt. Laut einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi wurden am Montag gegenüber den Betriebsräten nun konkretere Zahlen genannt. Verdi kritisiert insbesondere, dass rund 50 Beschäftigte in Stuttgart abgebaut werden sollten, ohne dass dies vorab mit den Betriebsräten diskutiert worden sei. Zudem weigere sich der Konzen laut Mitteilung der Gewerkschaft, mit den Arbeitnehmervertretungen Sozialpläne zu verhandeln.

Am Montag Vormitag wollte die Konzernführung offenbar gegenüber den versammelten Betriebsräten mehrerer Tochterunternehmen Details zu dem angekündigten Abbauprogramm im Zeitungsbereich verkünden. Verdi kritisiert, dass es nur zur Gemeinschaftsredaktion von „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ konkrete Angaben gegeben habe, wonach 40 bis 45 der 270 Vollzeit-Stellen als Abbau-Ziel genannt wurden. Klar sei, dass die Außenredaktionen in Göppingen, Esslingen, Waiblingen und Böblingen geschlossen werden, und die Produktion des allgemeinen Teils der konzerneigenen Regionalzeitungen in Stuttgart mit weniger Personal konzentriert werden solle. Laut Verdi-Pressemitteilung sei geplant, mit anderen Konzern- und Partnerunternehmen in den vier Städten Gemeinschaftsredaktionen zu bilden.

Zur SWMH-Gruppe gehören rund 200 Medien, darunter überregionale Tageszeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, regionale Tageszeitungen (Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten) und Fachmedien.