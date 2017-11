Stuttgart.

Ein Unbekannter hat am Freitag (10.11.2017) offenbar ein 16 Jahre altes Mädchen in die Toilette einer Diskothek an der Hauptstätter Straße gezogen und sie dort zu sexuellen Handlungen gezwungen.



Die 16-Jährige war in Begleitung von Freunden gegen 23.30 Uhr zu Gast in dem Tanzlokal, als sich zwei Unbekannte dazugesellten.



Der Täter wird von der 16-Jährigen wie folgt beschrieben: Zirka 18 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß, vermutlich Deutscher, pummelige Statur, ungepflegt, schulterlange, lockige, braune Haare, Mitesser an beiden Wangen und einem Bartflaum am Kinn. Er war mit einem schwarzen T-Shirt mit Rundkragen und roter Aufschrift am Rücken und einer blauen Jeans bekleidet. Er trug am linken Handgelenk eine schwarze Smart-Watch.



Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711 89905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.